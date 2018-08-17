В Азербайджане появится «энергоэффективная школа»

Чешские компании в тесном сотрудничестве с посольством Чехии с 14 августа 2018 года начинают работы по реконструкции в начальной школе в деревне Гаравелли в Шамахе. Подготовка к осуществлению уникального проекта «Энергоэффективная школа», реализуемого чешским посольством в Азербайджане вместе с избранными чешскими частными компаниями, ведется уже более двух лет и вступила в финальную стадию. Сама реконструкция будет идти месяц, и должна завершиться 14 сентября, чтобы дети могли наслаждаться новой школой с началом учебного года. Это здание предназначено в первую очередь для детей младших классов с первого по четвертый.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на информацию, поступившую из посольства Чехии в Азербайджане, будет осуществляться с использованием новейших энергосберегающих материалов и технологий, которые бесплатно предоставляются консорциумом из 13 чешских частных компаний.

«Цель проекта энергоэффективной школы – двоякая, – утверждает Ян Йиндрих, секретарь по вопросам экономики и торговли посольства Чехии в Азербайджане. — Во-первых, мы надеемся, что он будет играть важную роль в повышении осведомленности об эффективном использовании энергии среди азербайджанской молодежи. Во-вторых, реконструированная школа предложит беспрецедентную возможность для чешских компаний найти новых клиентов и деловых партнеров для своей продукции в Азербайджане. Само собой разумеется, что реализовать такой амбициозный проект невозможно без щедрой поддержки многих азербайджанских институтов, в основном Министерства образования».

Сам проект объединяет тесные партнерские отношения с чешскими производителями, экспертным чешским строительным надзором, представленным Мартином Бендой и местными строительными компаниями, что, в свою очередь, дает возможность всем сторонам продвинуть свое сотрудничество дальше, даже вне образовательного сегмента.

Чтобы облегчить такое сотрудничество в будущем, принадлежащий государству Чешский экспортный банк заявил о своей готовности поддерживать аналогичные проекты в Азербайджане.

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