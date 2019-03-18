В Азербайджане повышается зарплата председателя и судей Конституционного суда

В Азербайджане усиливается социальная защита судей Конституционного суда.

Как сообщает Report, в связи с этим пункт 2 статьи 71 (Должностной оклад судьи Конституционного суда) «О Конституционном суде» дан в новой редакции: «Ежемесячная заработная плата председателя Конституционного суда приравнена к ежемесячной заработной плате председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики».

Нынешний пункт гласит: «Ежемесячный должностной оклад председателя Конституционного суда составляет 2 335 манатов».

Также внесено изменение в ст. 73 (Другие гарантии судьи Конституционного суда) закона.

Согласно изменениям, судье Конституционного суда выплачивается надбавка к должностному окладу в размере ежемесячного должностного оклада.

Отметим, что председатель Милли Меджлиса получает заработную плату в размере 2 475 манатов.

Проект изменений обсудят на пленарном заседании Милли Меджлиса 29 марта.