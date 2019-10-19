В Азербайджане потери электроэнергии упали на 10,5%

За последние 10 лет объемы потерь в сфере электроэнергии в Азербайджане сократились с 22,5% до 10,5%, об этом журналистам заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Он отметил, что за этот период в стране на 18% выросло производство электроэнергии: «Азербайджан уже превратился в экспортера электроэнергии. За прошедшие 10 лет в данной сфере произошел 78%-й рост. За 9 месяцев этого года выработка электроэнергии выросло на 3,9% по сравнению с прошлым годом. В последующие, т.е. в 2020 и 2021 годы, ожидается рост соответственно на 8% и 10%».

Министр также напомнил, что по поручению главы государства готовится долгосрочная стратегия развития энергетического сектора по стране, новая стратегия охватит весь энергетический сектор.

| 2019-10-19T11:25:34+00:00 19 октября 2019, 12:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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