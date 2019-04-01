В Азербайджане построят автобусный завод

В ближайшее месяцы начнется строительство завода по производству автобусов в Гаджигабульском промышленном квартале.

Об этом Report рассказал председатель правления ОАО «Азермаш» Эмин Ахундов.

По его словам, строительство объекта будет завершено к концу следующего года: «Ведутся переговоры с соответствующими структурами об использовании автобусов внутри страны. Стоимость автобусов отечественного производства будет ниже. В основном, они будут экспортироваться в соседние страны».

Отметим, что на начальном этапе на заводе планируется выпускать 500 автобусов европейских и азиатских марок. Предприятие будет функционировать на площади около 5 га и обеспечит занятость 100 человек. Стоимость проекта составляет 11 млн манатов.

Кроме того, запчасти для автомобилей будут производиться в Нефтчалинском промышленном квартале. Стоимость проекта составляет 7 млн манатов, будет трудоустроено примерно 70 человек.

Доля «Азермаш» в автобусном заводе составит 25%, в проекте по производству запчастей — 50%.