В Азербайджане подписан Меморандум о взаимопонимании по проекту ASAN Railway

Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, ОАО «Азербайджанские железные дороги» и ООО «Трансфер когнитивных технологий» подписали Меморандум о взаимопонимании по проекту железной дороги ASAN, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на ОАО «Азербайджанские железные дороги».

Меморандум подписан председателем Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиевым, председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавидом Гурбановым и президентом ООО «Трансфер когнитивных технологий» Хикметом Абдуллаевым.

Целью Меморандума является содействие сотрудничеству в совместной реализации инновационного проекта беспилотных летательных аппаратов ASAN Railway для осуществления мелких пассажирских и грузовых перевозок на железных дорогах, а также обеспечения безопасного и гибкого перемещения в регионы.

ASAN Railway — инновационная система такси для железнодорожных рейсов, является наиболее экологически чистым средством передвижения, обеспечивая высококачественную безопасность с помощью электроники, робототехники и интернет-решений, а также доступ в любое место и в любое время.