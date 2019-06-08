В Азербайджане подготовлен законопроект, разрешающий трансплантацию сердца

«Успехи, достигнутые Азербайджаном в области кардиохирургии, нас очень радуют, но в нашей стране должна проводиться операция по трансплантации сердца».

Как сообщает Report, об этом в ходе своего выступления на VI Международном конгрессе «Бакинские дни сердца» заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению академик Амираслан Амирасланов.

Он отметил, что ныне в Азербайджане сложилась плеяда сердечно-сосудистых хирургов: «Благодаря политике, проводимой государством в области здравоохранения, у нас появились хорошие кардиологи. Азербайджанские специалисты проводят самые тяжелые операции на сердце. Большинство этих специалистов прошли обучение в ведущих университетах Турции. Ныне даже в регионах республики успешно проводятся кардиологические операции. Это нас очень радует. Увы, даже при наличии высококвалифицированных специалистов, у нас не проводятся операции по трансплантации сердца. Однако новый законопроект позволит это сделать».