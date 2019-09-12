В Азербайджане подготовлен проект правил, регулирующих деятельность школьных психологов

На основании предложения министерства образования в «Закон об образовании» внесен новый пункт, связанный с организацией психологических услуг.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель председателя комитета науки и образования Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахтияр Алиев.

Также он отметил, что подготовлен проект правил, которыми будет регулироваться деятельность школьных психологов.

По словам депутата, необходимо будет решить и вопрос стандартизации тестов в этой сфере.

«К сожалению, сегодня отношение в средних школах к психологическим услугам оставляет желать лучшего и носит формальный характер», — отметил Алиев.