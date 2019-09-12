В Азербайджане подготовлен проект правил, регулирующих деятельность школьных психологов

На основании предложения министерства образования в «Закон об образовании» внесен новый пункт, связанный с организацией психологических услуг.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель председателя комитета науки и образования Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахтияр Алиев.

Также он отметил, что подготовлен проект правил, которыми будет регулироваться деятельность школьных психологов.

По словам депутата, необходимо будет решить и вопрос стандартизации тестов в этой сфере.

«К сожалению, сегодня отношение в средних школах к психологическим услугам оставляет желать лучшего и носит формальный характер», — отметил Алиев.

| 2019-09-12T09:49:56+00:00 12 сентября 2019, 11:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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