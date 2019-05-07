В Азербайджане подготавливается новая студенческая кредитная система

mana.

Об этом сказал заместитель министра образования Азербайджана Идрис Исаев, сообщает Trend.

По его словам, связанная с кредитами новая система начнет применяться в следующем учебном году.

«Ведутся заключительные обсуждения по студенческим кредитам. Это создаст возможность для оплаты студентами обучения в вузе в форме кредитов», — сказал замминистра.

Напомним, что министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2019 год отметил, что существует проблема, связанная с возвращением студенческих кредитов.

Согласно поручению министра образования Джейхуна Байрамова, Студенческий кредитный фонд «Маарифчи» работает над альтернативным механизмом по возвращению кредитов.

Байрамов сказал, что в данное время фонд действует при организационной поддержке нескольких вузов.

Но министр считает, что невозможно по всей стране удовлетворить эту потребность лишь за счет внутреннего потенциала вузов. «Для студентов должна быть выстроена долгосрочная кредитная система, и для этого должна быть подготовлена всесторонне проработанная законодательная база», — добавил министр.