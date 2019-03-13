В Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия

Министерство экологии и природных ресурсов сделало предупреждение в связи с нестабильными погодными условиями в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства, в Баку и на Абшеронском полуострове с 14 марта и до утра 15 марта скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, временами усилится до 23-28 м/с. Температура воздуха снизится по сравнению с минувшим днем на 5-8 градусов.

В некоторых районах Азербайджана с полудня 14 марта до полудня 15 марта ожидаются нестабильные погодные условия, временами дожди, местами интенсивные дожди, в горных территориях вероятен снег. Скорость западного ветра составит временами 15-20 м/с, в отдельных местах – 23-28 м/с.

Температура воздуха снизится на 5-8 градусов по сравнению с минувшим днем.