В Азербайджане ожидаются мокрый снег, сильный ветер

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 21 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, прогнозируется временами усиливающийся северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 770 мм до 775 мм ртутного столба, относительная влажность составит 85-95%.

21 ноября в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами мокрый снег, в горных и предгорных районах — снег. Местами осадки могут принять интенсивный характер. На отдельных территориях будет туман. Скорость восточного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью будет 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 21-22 ноября на Абшеронском полуострове на фоне временами усиливающегося северного ветра и влажности ожидается понижение температуры воздуха, что будет неблагоприятно для некоторых метеочувствительных людей.