В Азербайджане ожидаются грозы и дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове 19 апреля ожидается переменная облачность. Утром в некоторых местах возможна изморось, а вечером — осадки. Временами усиливающийся северо-западный ветер сменится умеренным северо-восточным.

Об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове и в Баку составит ночью 6-8, днем — 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность — 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, осадки, которые могут принять интенсивный характер. Возможен град, в горных районах — снег. Ночью и утром в отдельных местах может быть туман. Будет дуть западный, временами усиливающийся ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-10, днем — 10-15 градусов тепла, в горах ночью 2 градуса мороза — 3 градуса тепла, днем 3-8 градусов тепла.