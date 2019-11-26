В Азербайджане ожидают углубления экономической и гуманитарной интеграции с РФ

О потенциале и перспективах азербайджано-российского сотрудничества высказался заместитель директора Русской школы экономики UNEC, доктор наук, профессор Эльшад Мамедов в рамках пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан. Ученый особо отметил, что налаживание взаимовыгодного конструктивного сотрудничества со странами-соседями является приоритетным направлением внешнеэкономической политики Азербайджана и России.

По словам Мамедова, визит в Москву первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, открытие павильона «Азербайджан» на ВДНХ и проведение X Азербайджано-российского форума межрегионального сотрудничества в российской столице создают хорошие возможности для придания динамики азербайджано-российским связям и придадут существенный импульс наращиванию азербайджано-российского экономического сотрудничества. По словам профессора, на сегодняшний день ярко прослеживаются приоритеты интеграции между странами постсоветского пространства, здесь происходят серьезные изменения. Значимость регионального сотрудничества, приоритеты экономического взаимодействия в плане развития и налаживания экономических связей близлежащих стран становятся устойчивым трендом.

«Понятно, что упомянутые процессы должны оформиться в качестве адекватных ответных реакций национальных правительств, а потому не может не радовать то обстоятельство, что высшее политическое руководство Азербайджана и Российской Федерации вполне адекватно, продуманно и взвешенно оценивают складывающиеся в мировой экономике вызовы, — подчеркнул экономист. — На сегодняшний день налаживание взаимовыгодного и конструктивного сотрудничества с близлежащими странами становится приоритетной внешнеполитической задачей для России и Азербайджана».

Что же касается экономических отношений между нашими странами, если проанализировать статистику внешней торговли Азербайджана, удельный вес РФ, на первый взгляд, выражается, с его слов, в недостаточно значимых цифрах, и это обусловлено сырьевой ориентацией нашего экспорта. При этом процессы, отраженные в этих данных, на самом деле вызваны существенной пока еще сырьевой и валютной обеспеченностью за счет экспорта сырья. При этом очевидно, что в реалиях развития мировой экономики акцент на сырьевой и валютный потенциал является недальновидным и близоруким решением.

«Фактически российское направление является основным приоритетом в контексте наращивания нашего ненефтяного экспорта, — подчеркнул профессор. — Ведь если посмотреть на статистику последних лет, упомянутый приоритет является очевидным и безальтернативным». По убеждению Мамедова, акцент внешнеэкономической политики Азербайджана, очерченный в северном направлении, прагматичен, и вместе с тем полностью оправдан с точки зрения внешнеэкономической деятельности нашего государства, находя отражение в соответствующих результатах: «Говоря о постсоветском пространстве, евразийском экономическом союзе, мы на 75 — 80% имеем ввиду РФ, как ключевую страну данного региона».

Он также отметил, что прошедшие в РФ на высоком уровне встречи не случайны, а происходящие процессы дают основание полагать, что динамика азербайджано-российского экономического сотрудничества будет развиваться по восходящей. «Товарооборот между странами имеет положительную динамику, но размер в два с лишним миллиарда долларов — не тот желанный показатель, который мы бы хотели иметь», — сказал эксперт, напомнив, что официальные представители двух стран уже заявляли о намерении увеличить эту цифру до десяти миллиардов.