В Азербайджане ожидается строительство завода по производству прицепов

Автобусы ирано-азербайджанского производства предусмотрены как для местного рынка, так и экспорта.

Об этом сказал председатель правления ОАО «AzerMash» Эмин Ахундов, сообщает в пятницу Trend.

По словам Ахундова, автобусы будут вмещать более 41 пассажира.

Председатель правления добавил, что автомобили «Peugeot», производимые в Нефтчале, уже в продаже: «Пока продано более 100 автомобилей».

Ахундов добавил, что завод, фундамент которого был заложен, — новый проект AzerMash: «ОАО «AzerMash» и иранская компания по производству трейлеров «Марал» подписали контракт о дистрибьюторстве, который предусматривает продажу в Азербайджане прицепов для крупнотоннажных машин. Затем в Азербайджане ожидается строительство нового завода по производству прицепов».

| 2019-04-19T19:09:16+00:00 19 апреля 2019, 23:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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