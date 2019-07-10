В Азербайджане ожидается сильный ветер

«В выходные дни погода будет достаточно прохладной для июля. Потому что начиная с вечера 12 июля ожидается очередное усиление северо-западного ветра».

Об этом заявила директор Национального департамента гидрометеорологиии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, температура воздуха понизится на 5-8 градусов по сравнению с сегодняшним днем и не будет превышать 28-32 градуса, что является достаточно комфортной для нашего региона температурой летнего сезона.

«Первая половина июля не испытывает нас в выносливости к жаре и это радует. Средняя температура воздуха в первой декаде была лишь на 0,7 градуса выше нормы. В выходные дни погода будет достаточно прохладной для июля. Потому что начиная с вечера 12 июля ожидается очередное усиление северо-западного ветра, который сохранится до конца выходных дней. Максимальные порывы ветра 12-13 июля могут достигать 23-28 м/с, в связи с этим будьте внимательны на море.

По районам же, особенно в горных и предгорных районах, прогнозируются кратковременные ливневые дожди, не исключен град и возможно увеличение водности в горных реках», — добавила У.Тагиева.

| 2019-07-10T15:52:19+00:00 10 июля 2019, 19:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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