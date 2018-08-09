В Азербайджане ожидается сильный ветер и похолодание

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 10 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Однако ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-24, днем 25-28 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 756 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

10 августа на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) температура воды составит 25-26 градусов тепла. Будет преобладать сильный северо-западный ветер. По этой причине погодные условия для купания на пляжах будут неблагоприятными.

В районах Азербайджана 10 августа временами ожидаются дожди. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, возможны грозы. Будет преобладать западный ветер, скорость которого местами возрастет.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 28-33 градуса тепла, в горах ночью ожидается 9-14, днем 18-23 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, хотя ожидаемый 10-11 августа на Абшеронском полуострове сильный северный ветер вызовет у метеочувствительных людей дискомфорт, незначительное понижение температуры воздуха является положительным фактором.

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