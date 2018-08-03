В Азербайджане ожидается резкое изменение погоды

Сделано предупреждение по поводу изменения погодных условий на территории страны с завтрашнего дня.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, до 6 августа в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в отдельных районах ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.

В некоторых северных и западных районах 4-6 августа возможны грозы, временами дожди, которые местами перейдут в ливни, есть вероятность выпадения града. Уровень воды в некоторых горных реках может подняться.

В столице 4-5 августа будет ветрено. Максимальная температура воздуха составит 28-33 градуса тепла. В связи с усилением северо-западного ветра рекомендуется быть осторожными на пляжах.

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