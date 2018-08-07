В Азербайджане ожидается нестабильная погода

Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов распространил предупреждение по поводу ожидаемых погодных условий.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, с полудня 9 августа до вечера 11 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.

По сравнению с предыдущими днями столбики термометров постепенно опустятся на 3-5 градусов.

С вечера 8 августа по 12 августа, начиная с северных и западных районов Азербайджана, ожидаются нестабильные погодные условия, местами грозы, дожди. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, возможен град.

Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. По сравнению с предыдущими днями столбики термометров постепенно опустятся на 3-5 градусов. Уровень воды в реках поднимется. Ожидается кратковременный разлив некоторых рек в горах Большого и Малого Кавказа.

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