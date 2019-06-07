В Азербайджане оценивают знания школьников

Начиная со второй декады мая Институт образования Азербайджана (ИОА) приступил к проведению основного этапа TIMSS 2019 (Trends In InternatIonal MathematIcs and ScIence Study) — международной оценочной программы по математическим и естественным наукам.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ИОА, на основном этапе международного оценочного исследования, ученики отвечают на адресованные им вопросы и выполняют задания.

Также TIMSS предлагает студентам, их родителям, учителям и директорам школ заполнить опросные листы для изучения условий проживания учеников, их школьного опыта и знаний в области математических и естественных наук.

Отметим, что опросы составляются в соответствии с рамочным документом и обновляются национальными исследовательскими координаторами TIMSS и Международным комитетом экспертов по опросу TIMSS, согласно результатам оценивания.