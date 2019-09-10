В Азербайджане отмечается 10-й день месяца Мухаррам — день Ашура ВИДЕО

По календарю Хиджри месяц Мухаррам начался 1 сентября. Сегодня в Азербайджане отмечается 10-й день месяца Мухаррам — день Ашура.

Об этом Совет газиев Управления мусульман Кавказа (УМК) издал фетву.

Полиция Баку работает в усиленном режиме. Для обеспечения общественной безопасности вокруг всех мечетей и святилищ в Баку патрулируют дополнительные наряды полиции.

В местах проведения религиозных церемоний будет надежно обеспечена общественная безопасность и порядок, не будет допущено проведение церемоний и уличных шествий вне разрешенных адресов.

# представляет видео церемонии, прошедшей в мечети Мешеди Дадаш.