В Азербайджане отличившиеся в учебе выпускники получат аттестаты особого образца

В Азербайджане выпускники, завершившие общее образование с особым отличием, получат аттестат особого образца, сообщает в пятницу Trend.

Данный вопрос нашел отражение в новом разработанном законопроекте «Об общем образовании», вынесенном на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

В законопроекте говорится, что государственный документ об общем образовании считается основным для продолжения образования на следующем уровне и ступени, а также для начала трудовой деятельности.

Согласно новому законопроекту, лицам, по различным причинам, не завершившим среднее или полное среднее образование, в установленном порядке выдается справка.

| 2019-03-29T20:59:14+00:00 30 марта 2019, 07:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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