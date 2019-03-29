В Азербайджане отличившиеся в учебе выпускники получат аттестаты особого образца

В Азербайджане выпускники, завершившие общее образование с особым отличием, получат аттестат особого образца, сообщает в пятницу Trend.

Данный вопрос нашел отражение в новом разработанном законопроекте «Об общем образовании», вынесенном на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

В законопроекте говорится, что государственный документ об общем образовании считается основным для продолжения образования на следующем уровне и ступени, а также для начала трудовой деятельности.

Согласно новому законопроекту, лицам, по различным причинам, не завершившим среднее или полное среднее образование, в установленном порядке выдается справка.