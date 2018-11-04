В Азербайджане открылось представительство итальянского университета Ка-Фоскари

Один из лучших и старейших университетов Италии Ка-Фоскари открыл своё представительство в Баку.

Как сообщает Report, теперь абитуриенты, желающие подать свои документы в университет, базирующийся в Венеции, могут получить информационную помощь в представительстве.

Ректор Университета Ка-Фоскари Микеле Бульези (Michele Bugliesi), отметил, что Италия и Азербайджан имеют давние исторические, экономические и политические связи, что и стало основой открытия представительства.

«Наш университет достаточно популярен среди азербайджанских студентов, и, чтобы облегчить им процесс поступления, мы решили открыть представительство, которое будет помогать студентам на всех этапах зачисления», — сказал ректор.

По его словам, в этом году в университет Ка-Фоскари поступили 35 азербайджанских студентов, а за свою историю их количество превышает 100. В основном, азербайджанские студенты отдают предпочтение экономическим факультетам, IT и лингвистическим направлениям.

Наполним, 2 ноября итальянский государственный университет в Венеции Ка-Фоскари в Венеции и университет ADA подписали меморандум о сотрудничестве и обмене студентами.

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| 2018-11-04T01:28:30+00:00 4 ноября 2018, 06:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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