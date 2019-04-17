В Азербайджане отберут чистокровных лошадей карабахской породы

В Азербайджане создадут комиссию для бонитировки (сравнительной оценки) лошадей карабахской породы.

Об этом сообщил начальник отдела организации и идентификации в сфере животноводства министерства сельского хозяйства Асаф Омаров.

По его словам, в комиссию войдут специалисты соответствующих отделов министерства.

Он отметил, что будет проводиться оценка 230 лошадей, содержащихся в Карабахском коневодческом комплексе. Среди них в целях селекции будут отобраны лошади, наиболее соответствующие племенным качествам карабахской породы. (Report)

| 2019-04-17T17:58:07+00:00 17 апреля 2019, 22:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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