В Азербайджане определены направления обучения в докторантуре за рубежом

«Определены приоритетные направления обучения по степени докторантуры за рубежом для граждан Азербайджана. В соответствии с этим будут подготовлены профессиональные специалисты для местных высших учебных и научных заведений».

Об этом завотделом международного сотрудничества министерства образования Ниджат Мамедли сообщил на пресс-конференции, проведенной в связи с Правилами отбора и финансирования обучения граждан Азербайджана по степени докторантуры за рубежом в рамках «Госпрограммы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы».

Он отметил, что этой программой могут воспользоваться также студенты, принятые в зарубежные вузы и получающие в настоящее время образование.

Завотделом добавил, что финансовую часть обучения по степени докторантуры за границей вновь возьмет на себя Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что в научно-педагогической сфере Азербайджана планируется использовать международный опыт, полученный во время обучения по степени докторантуры за рубежом, сформировать высококвалифицированный кадровый потенциал с исследовательскими навыками по профессиям и специальностям, установленным в соответствии с требованиями рынка труда страны, а также повысить международную конкурентоспособность местного высшего образования.