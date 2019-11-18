В Азербайджане определены направления обучения в докторантуре за рубежом

«Определены приоритетные направления обучения по степени докторантуры за рубежом для граждан Азербайджана. В соответствии с этим будут подготовлены профессиональные специалисты для местных высших учебных и научных заведений».

Об этом завотделом международного сотрудничества министерства образования Ниджат Мамедли сообщил на пресс-конференции, проведенной в связи с Правилами отбора и финансирования обучения граждан Азербайджана по степени докторантуры за рубежом в рамках «Госпрограммы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы».

Он отметил, что этой программой могут воспользоваться также студенты, принятые в зарубежные вузы и получающие в настоящее время образование.

Завотделом добавил, что финансовую часть обучения по степени докторантуры за границей вновь возьмет на себя Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что в научно-педагогической сфере Азербайджана планируется использовать международный опыт, полученный во время обучения по степени докторантуры за рубежом, сформировать высококвалифицированный кадровый потенциал с исследовательскими навыками  по профессиям и специальностям, установленным в соответствии с требованиями рынка труда страны, а также повысить международную конкурентоспособность местного высшего образования.

| 2019-11-18T14:04:45+00:00 18 ноября 2019, 15:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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