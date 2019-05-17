В Азербайджане определены лауреаты литературной премии «Qızıl Kəlmə»

В Международном центре мугама состоялась церемония награждения лауреатов литературной премии «Qızıl Kəlmə» («Золотое слово»), сообщает Trend Life.

Премия «Qızıl Kəlmə» учреждена Министерством культуры Азербайджана в 2009 году, присуждается в различных номинациях и вручается раз в два года. Прием заявок на соискание премии начался в августе 2018 года и завершился в марте 2019 года. За этот период на конкурс были представлены 58 произведений в пяти категориях.

Министр культуры Абульфас Гараев рассказал о заботе и внимании государства к представителям культуры, развитию литературной сферы, стимулированию деятельности талантливых людей, проведении различных фестивалей и конкурсов. Все произведения были прочтены членами комиссии литературной премии «Золотое слово» и в оценочном листе члены комиссии отмечали специальной пометкой работы, которые они выделили по каждой номинации. Позже, на заключительном заседании комиссии итоги, полученные на основе оценочного листа, были поставлены на голосование.

В заключение мероприятия министр культуры Абульфас Гараев поздравил лауреатов и пожелал им дальнейших творческих успехов. После выступили писатели и поэты, ученые-литературоведы и деятели искусства. Победителям были вручены дипломы, денежные награды и специальные плакеты.

Лауреатами литературной премии «Qızıl Kəlmə» за 2018-2019 год стали:

Номинация «Проза»

Шариф Агаяр – книга «Arzulardan sonrakı şəhər» («Город после мечты»)

Мубариз Оран – книга «Balıq gülüşü» («Улыбка рыбы»)

Номинации «Поэзия»

Салам Сарван – книга «Heykəl tənhalığı» («Одиночество памятника»)

Вагиф Бахманлы – книга «Qansız savaş» («Бескровная битва»)

Ибрагим Ильяслы – книга «Şair olmaq zülümdü» («Быть поэтом — мука»)

Номинация «Литературная критика и публицистические произведения»

Ягуб Бабаев – книга «Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XIII-XVIII əsrlər)» («История азербайджанской литературы (XIII-XVIII века)»)

Абид Тахирли – книга «Mətbuat: millətin dili, gücü və güzgüsü» (Печать: язык нации, сила и зеркало»)

Номинация «Художественный перевод»

Вилаят Гаджиев – роман «Kişisiz ev» («Дом без хозяина», Генрих Белль)

Сейфаддин Гусейнли – роман «Aqibət duyğusu» («Предчувствие конца», Джулиан Барнс)

Номинация «Художественные произведения для детей»

Рейхан Юсифгызы – книга «Dostum Mimi» («Друг Мими»)

Солмаз Аманова – книга «İlmənin macəraları» («Приключения Ильмы»)

Рафиг Юсифоглу книга «Nağıl qapısı» («Сказочные врата»)

Награда «Şans» в рамках премии «Qızıl Kəlmə»

Шахане Мушфиг – книга «Şahanənin nağılı» («Сказки Шахане»)

Садиг Гараев – книга «Sahibsiz kölgələr» («Тени без хозяина»).