В Азербайджане определен порядок приема выпускников колледжей в вузы

В Азербайджане определились правила поступления суббакалавров на ступень бакалавриата (основное (базовое высшее) медицинское образование) в вузы страны.

Как сообщает в четверг Trend, данный вопрос нашел отражение в «Правилах приема бакалавров в средне-специальные учебные заведения, суббакалавров по соответствующим специальностям на ступень бакалавриата (основное (базовое высшее) медицинское образование) в высшие учебные заведения, а также перевода лиц, не завершивших бакалавриат (основное(базовое высшее) медицинское образование) в средне-специальные учебные заведения»

Согласно указанным правилам, суббакалавры имеют право, без сдачи приемных экзаменов, определенных частью 3 «Правил приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджана», поступать на конкурсной основе в высшие учебные заведения на ступень бакалавриата. Соответствие специальностей определяется министерством образования, при согласовании с Государственным экзаменационным центром.

Суббакалавры, желающие получить высшее образование по специальностям, требующим особых способностей, на платной основе, принимают участие, в экзаменах по проверке способностей.

Суббакалавры, желающие быть принятыми в вузы на ступень бакалавриата (основное (базовое высшее) медицинское образование), без сдачи экзаменов, участвуют (после распределения абитуриентов, сдающих экзамены) в конкурсе на основании проходного балла, установленного по согласованию между центром и министерством, по соответствующим специальностям.

Участие суббакалавра по соответствующей специальности в конкурсе без сдачи экзаменов, не лишает его права участвовать на общих основаниях в конкурсе по приему студентов в вузы Азербайджана, организованном Государственным экзаменационным центром.