В Азербайджане около 16 тысяч человек заразились ветрянкой

В 2018 году в Азербайджане 15 тысяч 870 человек заразились ветряной оспой.
Об этом сказала заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева.
По ее словам, в 2018 году на каждые 100 тысяч человек пришлось 158,99 случаев заражения ветрянкой.
А.Алиева сообщила, что в 2017 году в республике было зафиксировано 15 тысяч 781 случай заражения ветряной оспой, что составило 159,43 случая заражения инфекцией на 100 тысяч человек:
«В настоящее время во многих странах делаются прививки против ветряной оспы. Однако в Азербайджане такой прививки нет. Но в ближайшие годы ожидается завоз в нашу страну вакцины против оспы».