В Азербайджане объявлены результаты экзамена, проведенного 30 июня

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты экзаменов, проведенных 30 июня, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на организацию.

Результаты экзамена размещены на сайте Центра.

Узнать результаты экзамена можно также, отправив номер работы с мобильного телефона на короткий номер 7727.

Из 6461 абитуриента, участие которых ожидалось на экзамене, не явились 1294, двое были удалены с экзамена за нарушение экзаменационных правил.

Напомним, что 30 июня ГЭЦ провел экзамены для : выпускников предыдущих лет, желающих поступить в средне-специальные учреждения образования (колледжи) на базе общего среднего (девятилетнего) образования; для выпускников, которые не смогли получить документ об образовании, и сдают экзамен экстерном; для выпускников текущего года, которые не смогли принять участие во втором туре выпускного экзамена (девятый класс) по уважительной причине; выпускников текущего года, сдающих экзамен по азербайджанскому или русскому языкам, и желающих принять участие в конкурсе по приему в колледжи, в секторе обучения на другом языке; выпускников этого года, желающих принять участие в конкурсе по приему в колледжи по иностранному языку, иному, чем тот, который они сдавали в рамках вступительного экзамена.