В Азербайджане объявлено штормовое предупреждение

В Национальный центр Государственного морского агентства из Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов поступила информация об особо опасной гидрометеорологической ситуации.

Об этом oxu.az сообщили в Государственном морском агентстве.

«В информации сказано, что со второй половины девятого января до полудня 10 января в акватории Каспийского моря скорость северо-западного, северного ветра составит 19-24 м/с, временами 27-32 м/с, а в открытом море усилится до 35 м/с.

Высота волн на море достигнет двух-четырех и даже шести-восьми метров.

Поступившая информация была незамедлительно проанализирована специалистами центра, составлен план соответствующих мер.

Национальный центр Агентства проинструктировал всех судовладельцев, капитанов портов, инспекторов портового контроля о проведении соответствующих мер и усилении службы», — говорится в сообщении.

Национальный центр также проинформировал дежурные части Центра управления в кризисных ситуациях МЧС, ВВС министерства обороны, береговой охраны Государственной пограничной службы и другие структуры.

Также проинформированы структуры, относящиеся к нефтегазовым платформам на море.

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