В Азербайджане обнаружена древняя крепость

В Имишлинском районе обнаружена древняя крепость.

В ходе археологических раскопок, впервые проведенных сотрудниками НАНА в Гызылтепе, выявлены многочисленные образцы материальной культуры, сообщает Report.

Вновь подтверждено, что Гызылтепе является серьезно охраняемой крепостью оборонного назначения. Подразделенная на две части Гылызтепе охватывает территорию в 5 га. С 25-метровых крепостных стен открывается хороший обзор. Уникальность этого сооружения состоит и в том, что оно полностью окружено бассейном. Наблюдения показывают, что крепость расположена перпендикулярно в другим историческим памятникам.

Помимо этого, в ходе раскопок на возвышенности были обнаружены крепостные стены. При раскопках в верхнем слое крепости были впервые обнаружены исторические объекты, относимые к средневековью. Впервые археологами были найдены тендир, которому более тысячи лет, а также иные редчайшие образцы материальной культуры.

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| 2018-08-14T14:10:26+00:00 14 августа 2018, 14:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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