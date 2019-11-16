В Азербайджане обанкротилась известная компания платежных систем

Известная азербайджанская компания платежных систем EasyPay обанкротилась. Как передают местные СМИ, соответствующее решение принял Бакинский административно-экономический суд №2.

Компания EasyPay, обладающая самой широкой сетью платежных терминалов, задолжала государственным органам. В настоящее время между сторонами ведутся переговоры о погашении задолженностей.

Во многих местах платежные терминалы EasyPay уже демонтированы. В связи с наличием больших долгов перед некоторыми крупными компаниями, платежные терминалы в этих торговых объектах пока остались не тронутыми.

Отметим, между ОАО «BTB Bank» и ООО «EasyPay» также ведутся судебные тяжбы в связи с долговыми обязательствами.