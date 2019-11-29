В Азербайджане новый омбудсмен

Стал известен новый Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) в Азербайджане.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса новым омбудсменом избрана заместитель руководителя Аппарата Конституционного суда Сабина Алиева.

За ее кандидатуру проголосовало 104 депутата.

С.Алиева принесла присягу перед депутатами.

Отметим, что Сабина Алиева приходится супругой заместителю исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» депутату Сиявушу Новрузову. Сабина Алиева также является дочерью экс-вице-спикера Милли Меджлиса, посла в Китае Яшара Алиева.

| 2019-11-29T13:12:47+00:00 29 ноября 2019, 13:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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