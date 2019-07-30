В Азербайджане новорожденных все чаще называют именами героев иностранных сериалов

В последнее время в Азербайджане все чаще стали называть новорожденных именами героев иностранных сериалов.

Согласно исследованию Trend со ссылкой на статистические данные министерства юстиции, в последнее время детям в основном даются имена героев турецких сериалов.

В основном это касается женских имен.

Только за этот год 259 новорожденных девочек назвали Эсма, 253 — Дамла, 226 — Мирай, 220 — Нур, 109 — Аиша, 84 — Милана, 82 — Элиф, 78 — Элай, 66 — Милай, 62 — Селин и Сунай, 53 — Эсра, 49 — Эсманур и Илайда, 42 — Джансу.

Что касается мальчиков, то 183 новорожденных назвали Фатех, 194 — Онур, 77 — Ренат, 70 — Миран, 65 — Тургут, 49 — Харун.