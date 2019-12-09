В Азербайджане необходимо создавать новые возможности в сфере трудоустройства

Людей необходимо максимально просвещать, чтобы их трудовые отношения строились на законных основаниях, потому как при неформальных трудовых отношениях они теряют трудовые и социальные права.

Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на панельной дискуссии министров «Творческая индустрия: новые возможности для устойчивого развития и занятости» в бакинском Конгресс-центре, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в этом году число трудовых договоров увеличилось более чем на 150 тысяч, из которых 2/3 приходятся на частный сектор. Фонд заработной платы вырос на 40 процентов.

Бабаев добавил, что благодаря развитию технологий, повышению научно-технических знаний, многих профессий уже нет, в дальнейшем отпадет необходимость во многих других профессиях.

Министр отметил, что необходимо создать новые сферы для трудовых ресурсов. «Новые сферы должны опираться на творческий потенциал человека. В этих сферах будет больше необходимости в занятости. Доходность в творческой индустрии очень высока. Поэтому здесь очень широкие возможности, и это однозначно следует поддержать».

Бабаев напомнил, что безработица в стране составляет 4,4 процента.

«Только в этом году органы Госслужбы занятости обеспечили подходящей работой 81 тысячу человек, 9009 человек были привлечены к программам самозанятости. Но население Азербайджана растет, и ежегодно на рынок труда приходит примерно 100 тысяч человек, для которых необходимо создать новые возможности. Самым большим сегментом этих возможностей является именно творческая индустрия. Поэтому считаю, что образовательные учреждения, центры проф-образования этой сферы и соответствующие госструктуры должны серьезно строить свои планы с учетом вышеизложенного», — подытожил министр.