В Азербайджане не запрещено использование трехкомпонентных шприцев

Установлен стандарт шприцев, производимых в Азербайджане.

Об этом в среду сказал журналистам заместитель министра здравоохранения Эльсевяр Агаев, сообщает в среду Trend.

Он отметил, использование трехкомпонентных шприцев не запрещено.

«Эти шприцы используются во всем мире. Поэтому вводить людей в заблуждение о том, что эти шприцы не соответствуют стандарту — неправильно. Производимые в Азербайджане шприцы двухкомпонентные, стандарты этих шприцев утверждены Институтом стандартизации Азербайджана. Соответствующим структурам отданы необходимые поручения в связи со шприцами, ввозимыми в страну. В ходе проверок в аптеках производится забор их образцов, их еще раз проверяют на стерильность в лабораториях Минздрава», — отметил замминистра.

| 2019-12-11T14:12:07+00:00 11 декабря 2019, 14:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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