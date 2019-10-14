В Азербайджане не планируется введение 4-х дневной рабочей недели — министр

В Азербайджане не рассматривается вопрос введения четырехдневной рабочей недели.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, комментируя возможность применения подобной практики, как это сделано в ряде стран мира, сообщает в понедельник Trend.

Бабаев добавил, что укороченные рабочие дни комплексный вопрос, который может повлиять на занятость и рынок труда: «В Азербайджане зарплата определяется на месячной основе. В некоторых странах при четырехдневной рабочей неделе за основу берутся часы. В Азербайджане сокращение рабочего дня может повлиять на зарплату. Но в будущем этот вопрос, как и любой другой, может быть вынесен на обсуждение».

| 2019-10-14T12:49:28+00:00 14 октября 2019, 13:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss