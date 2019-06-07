В Азербайджане наращивают объемы заготовки местного зерна

В Азербайджане увеличивают заготовку местного зерна. Об этом Trend сообщил председатель созданной недавно Ассоциации производителей и переработчиков зерна, руководитель ООО «Karat Holding» Талех Гасымов.

По словам председателя Ассоциации, привезенное из Бейлагана и Самуха зерно отличается более высоким качеством: «Местная пшеница в основном четвертого класса, но новые сорта семян более качественные. Из Бейлагана и Самуха привозят качественную пшеницу, поэтому мы наращиваем заготовку местного зерна».

В то же время ведутся переговоры на предмет экспорта произведенной в Азербайджане муки и мучных изделий на ряд новых рынков.

«Местный рынок зерна и муки растет умеренными темпами, известны также прогнозы по внутреннему потреблению. Поэтому мы работаем над освоением новых рынков. Ведутся переговоры с партнерами в Ираке, Турции и Грузии. В прошлом году мы экспортировали в Грузию три тысячи тонн макарон. Наш потенциал позволяет экспортировать шесть тысяч тонн муки», — добавил Гасымов.

| 2019-06-07T23:05:20+00:00 8 июня 2019, 01:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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