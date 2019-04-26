В Азербайджане наложен запрет на импорт птицы из России

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) сделало предупреждение с целью защиты животных от инфекционных болезней, которые могут быть занесены на территорию Азербайджана из других стран.
Об этом сообщило агентство.
В предупреждении говорится, что Всемирная организация по охране здоровья животных зафиксировала на территории Чечни и Ставропольского края России вспышки болезни Ньюкасла (азиатская чума птиц):
«В связи с этим главный государственный ветеринарный инспектор Азербайджанской Республики принял решение ограничить импорт птицы и птичьего мяса с территории Чечни и Ставропольского края.
В то же время для усиления контрольных мер АПБА обратилось к Государственному таможенному комитету с просьбой проводить дезинфекцию на таможенных контрольно-пропускных пунктах транспортных средств, которые следуют транзитом с указанных территорий через территорию Азербайджана», — отметили в АПБА.