В Азербайджане наложен запрет на импорт птицы из России

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) сделало предупреждение с целью защиты животных от инфекционных болезней, которые могут быть занесены на территорию Азербайджана из других стран.

Об этом сообщило агентство.

В предупреждении говорится, что Всемирная организация по охране здоровья животных зафиксировала на территории Чечни и Ставропольского края России вспышки болезни Ньюкасла (азиатская чума птиц):