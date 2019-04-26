В Азербайджане наложен запрет на импорт птицы из России

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) сделало предупреждение с целью защиты животных от инфекционных болезней, которые могут быть занесены на территорию Азербайджана из других стран.

Об этом сообщило агентство.

В предупреждении говорится, что Всемирная организация по охране здоровья животных зафиксировала на территории Чечни и Ставропольского края России вспышки болезни Ньюкасла (азиатская чума птиц):

«В связи с этим главный государственный ветеринарный инспектор Азербайджанской Республики принял решение ограничить импорт птицы и птичьего мяса с территории Чечни и Ставропольского края.

В то же время для усиления контрольных мер АПБА обратилось к Государственному таможенному комитету с просьбой проводить дезинфекцию на таможенных контрольно-пропускных пунктах транспортных средств, которые следуют транзитом с указанных территорий через территорию Азербайджана», — отметили в АПБА.

| 2019-04-26T17:55:14+00:00 26 апреля 2019, 22:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss