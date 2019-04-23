В Азербайджане найдено тело попавшего под лавину солдата

В начале марта в результате схода лавины в Дашкесанском районе пропали без вести двое военнослужащих Министерства обороны Азербайджана.

Как сообщили в МЧС, в результате поисковых мероприятий сотрудников Службы спасения особого риска утром 23 апреля было обнаружено тело второго пропавшего военнослужащего — солдата Мамедова Фарруха Фарман оглу.

Напомним, что в марте двое военнослужащих азербайджанской армии — гизирь (прапорщик) Абдуллаев Хафиз Мадат оглы и военнослужащий сверхсрочной службы солдат Мамедов Фаррух Фарман оглы, перемещаясь в направлении позиции, попали под снежную лавину в Дашкесанском районе.

В ходе поисковых работ было обнаружено тело одного из них — Х.Абдуллаева.