В Азербайджане начинается реализация второго этапа разработки Генплана Баку

В Азербайджане начинается реализация второго этапа разработки Генерального плана города Баку.

Как передает Тренд, об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Довлатхан Довлатханов.

Председатель Госкомитета отметил, что первый этап разработки Генерального плана города Баку, который предполагает концепцию развития, уже завершен.

«Изначально разработка Генерального плана города Баку была разделена на несколько этапов. Сейчас Госкомитет завершает подготовку к выбору консультанта по второму этапу. Мы планируем выбрать известную международную урбанистическую организацию с большим опытом в этой области. Для этого нам предстоит провести открытый тендер. На данный момент мы работаем с консультантом Boston Consulting Group, и эта организация помогает нам в подготовке тендерной документации для выбора консультанта в рамках второго этапа», — сказал Довлатханов.

Зампред сообщил, что тендерное объявление по выбору международного консультанта по разработке Генплана города Баку будет объявлено в ближайший месяц — в ноябре.

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