В Азербайджане начался прием документов на вакантные места в школах

24 июня стартует процесс электронной подачи документов по приему педагогов на работу в общеобразовательные учебные заведения.

Как сообщили Report в министерстве образования Азербайджана, в конкурсе могут принять участие лица, окончившие ссузы и вузы по педагогической специальности, получившие государственный образцовый документ об образовании (диплом) либо имеющие заверенный документ о высшем образовании, полученном за рубежом.

Прием педагогов на работу состоит из 4 этапов.

Этап тестового экзамена планируется провести в июле. Набравшие проходной балл на данном этапе смогут выбрать 8 вакантных мест.

Собранные кандидатами на конкурсе баллы будут в силе два календарных года и во время конкурса на очередной учебный год они смогут сразу участвовать в этапе выбора вакансий.