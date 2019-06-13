В Азербайджане начался прием документов на вакантные места в школах

24 июня стартует процесс электронной подачи документов по приему педагогов на работу в общеобразовательные учебные заведения.

Как сообщили Report в министерстве образования Азербайджана, в конкурсе могут принять участие лица, окончившие ссузы и вузы по педагогической специальности, получившие государственный образцовый документ об образовании (диплом) либо имеющие заверенный документ о высшем образовании, полученном за рубежом.

Прием педагогов на работу состоит из 4 этапов.

Этап тестового экзамена планируется провести в июле. Набравшие проходной балл на данном этапе смогут выбрать 8 вакантных мест.

Собранные кандидатами на конкурсе баллы будут в силе два календарных года и во время конкурса на очередной учебный год они смогут сразу участвовать в этапе выбора вакансий.

| 2019-06-13T13:17:42+00:00 13 июня 2019, 13:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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