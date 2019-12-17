В Азербайджане начались мониторинги в связи с угрозой «птичьего гриппа»

С целью защиты территории страны от высокопатогенного «птичьего гриппа» рабочая группа в составе сотрудников Агентства пищевой безопасности (АПБ), Института пищевой безопасности, министерств сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, а также здравоохранения с 16 по 20 декабря проводит очередные эпизоотологические мониторинги, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Мониторинги птиц будут проводиться в национальных парках, природных заповедниках, заболоченных участках на территории Абшеронского полуострова, Шабранского, Агджабединского, Сальянского и Лянкяранского районов, а также на прибрежных территориях Каспийского моря.

В то же время предусмотрено проведение серологических мониторингов в приусадебных хозяйствах на Абшероне, в Шабранском, Агджабединском, Сальянском и Лянкяранском районах.