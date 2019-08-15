В Азербайджане началась регистрация абитуриентов, принятых в вузы

Началась регистрация абитуриентов, принятых в высшие учебные заведения Азербайджана.

Абитуриенты (суббакалавры) должны с 15 по 27 августа (кроме субботы и воскресенья) пройти регистрацию, представив свои документы в вуз, который они поступили. С перечнем необходимых документов абитуриенты могут ознакомиться в вузах, в которые они поступили, передает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Если абитуриенты не пройдут регистрацию в установленное время, то это будет расцениваться как отказ от получения образования по указанной специальности.