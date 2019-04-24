В Азербайджане началась Неделя иммунизации

В Азербайджане началась Неделя иммунизации. Об этом сказала замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии минздрава Афаг Алиева, сообщает в среду Trend.

По ее словам, Неделя иммунизации будет проходить с 24 по 30 апреля.

Алиева добавила, что в этом году в Азербайджан были завезены 160 тысяч вакцин от кори и краснухи. В марте вакцина была роздана по всем регионам и городам республики, и до вчерашнего дня прививки были сделаны 110 тысячам человек.

Отметим, что с 2017 года в Азербайджане проводится Европейская Неделя иммунизации.

Ежегодно к вакцинации привлекаются около 5-10 тысяч человек, которым не были сделаны прививки.

Напомним, что министр здравоохранения Огтай Ширалиев подписал приказ о проведении в стране Недели иммунизации.

Во время Недели иммунизации во всех участковых медицинских учреждениях Азербайджана будет проводиться иммунизация, согласно национальному календарю прививок (плановая иммунизация) — вакцинация детей, по каким-либо причинам не получивших полный курс вакцинации или непривитых вообще.