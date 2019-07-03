В Азербайджане на сегодняшний день убрано около 800 тысяч гектаров зерновых

На территории Азербайджана продолжается уборка зерновых. В этом году на территории Азербайджана под зерновые было отведено 1009139,8 гектара, из которых 677 793 гектаров под пшеницу, а 331 346,8 гектара под ячмень, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства
По оперативной информации, в стране зерновые убраны на территории 796 214,6 гектаров, в том числе на территории 319 897 гектаров — ячмень, на территории 476 317,5 гектара – пшеница. Всего на сегодняшний день в стране убрано 2 557 174,6 тонны зерна, средняя урожайность на каждый гектар составляет 32,1 центнера.
Уборка зерновых завершилась в Агдамском, Бардинском, Билясуварском, Имишлинском, Масаллинском, Саатлинском, Сабирабадском, Сальянском, Евлахском, Зардабском и Уджарском районах. Завершается уборка зерновых в Агдашском, Кюрдамирском, Тертерском, Нефтчалинском и Физулинском районах ячменя.
Так, из засеянных ячменем 6672 гектаров на территории Агджабеди уже убрано 6666 гектаров площади, а из засеянных пшеном 22503 гектаров убрано 22218 гектаров. Урожайность в районе по ячменю составила 32,7 центнеров с гектара, а по пшенице 35,6 центнеров с гектара. В Огузском районе из засеянных ячменем 4118 гектаров уже убрано 4100 гектаров, а из засеянных пшеном 11969 гектаров убрано 10700 гектаров. Урожайность в районе по ячменю и пшенице составляет 30,8 и 31 центнеров с гектара соответственно. Высокие результаты в уборке ячменя достигнуты и в Агдашском, Бейлаганском, Нефтчалинском, Тертерском районах:
|Rayon
|Пшеница
|Ячмень
|Засеяно, га
|Убрано, га
|Урожайность
|Засеяно, га
|Убрано, га
|Урожайность
|Абшерон
|307
|255
|18,7
|761
|718
|12,5
|Агдам
|12228
|12228
|39,0
|2215
|2215
|35,5
|Агдаш
|4272,9
|4262
|24,9
|11630
|11630
|24,1
|Агджабеди
|22503
|22218
|35,6
|6672
|6666
|32,7
|Агсу
|20038,5
|17230
|32,5
|16036
|15740
|31,0
|Балакен
|1215
|937
|28,0
|457,7
|457,7
|28,7
|Бейлаган
|11148
|10666
|35,2
|1765
|1765
|29,2
|Барда
|9041
|9041
|44,3
|2601
|2601
|38,9
|Билясувар
|13713
|13713
|32,7
|14900
|14900
|30,9
|Джабраил
|2430
|2395
|35,0
|550
|550
|30,5
|Джалилабад
|54907,5
|46222
|37,2
|4509,1
|4460
|35,2
|Физули
|28621
|28459
|31,6
|8505
|8505
|29,0
|Геранбой
|8235
|8205
|31,0
|13449
|13339
|29,0
|Гёкчай
|8740
|8688
|31,0
|6851
|6847
|30,5
|Гаджигабул
|25925
|8789,7
|23,8
|11008
|9967
|30,0
|Имишли
|12715,5
|12715,5
|38,7
|6322
|6322
|34,2
|Исмайыллы
|23200
|10503
|37,8
|6173
|6027
|31,7
|Кюрдамир
|18120
|18015
|34,5
|29926
|29926
|33,3
|Гах
|10934
|9837
|29,5
|2881
|2881
|26,2
|Газах
|8305
|5917
|36,6
|4250
|4197
|24,7
|Масаллы
|7496
|7496
|23,2
|2786
|2786
|21,4
|Нефтчала
|7982
|7792,2
|33,2
|31404
|31404
|27,5
|Огуз
|11969
|10700
|31,0
|4118
|4100
|30,8
|Саатлы
|19044
|19044
|42,9
|5822
|5822
|36,2
|Сабирабад
|15536
|15536
|41,1
|9600
|9600
|37,7
|Сальян
|6817
|6817
|41,8
|9917
|9917
|34,9
|Самух
|5941
|5926
|32,6
|3681,5
|3676
|35,3
|Сиязань
|3788
|2233
|33,3
|2516
|2494
|27,5
|Шеки
|45961,8
|30980
|35,9
|21626,3
|21580
|34,3
|Тертер
|7087,9
|6943
|41,7
|3815
|3815
|33,7
|Уджар
|7390
|7390
|29,6
|7716
|7716
|26,7
|Евлах
|6630,6
|6630,6
|34,6
|5082,5
|5082,5
|28,5
|Зардаб
|12986
|12986
|34,3
|5730
|5730
|30,6
Уборка ячменя в других районах также идет по графику.