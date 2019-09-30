В Азербайджане меняются правила использования государственного флага

Меняются правила использования государственного флага Азербайджана.

Как передает в понедельник Trend, в связи с этим, в законы «О Государственном флаге Азербайджана» и «О правилах использования Государственного флага Азербайджана» вносятся изменения корректирующего характера

Первая (утвердить изображение Государственного флага Азербайджана) и вторая (утвердить Положение о Государственном флаге Азербайджана) части закона «О Государственном флаге Азербайджана», который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), были упразднены.

Вносится поправка в девятую статью (требования по использованию Государственного флага Азербайджана) закона «О правилах использования Государственного флага Азербайджана».

Согласно поправке, Государственный флаг Азербайджана и его изображение, независимо от их размеров, должны соответствовать требованиям, установленным Конституцией Азербайджана и законом Конституции «Об утверждении изображения Государственного флага Азербайджана».

Вторая часть статьи (при промышленном изготовлении Государственного флага Азербайджана, цветной печати его изображения, должно быть обеспечено соответствие его голубого цвета с цветом Pantone 306C цветного каталога Pantone, красного цвета с цветом Pantone Red 032C, зеленого цвета с цветом Pantone 362C) была исключена.

Поправки утверждены после обсуждений во втором чтении.

| 2019-09-30T14:58:34+00:00 30 сентября 2019, 16:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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