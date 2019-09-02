В Азербайджане кровь большинства людей 1-й и 2-й группы

В Азербайджане, как и во всем мире, у большинства людей первая и вторая группы крови, поэтому и доноров с такими группами крови больше всего, сказала в понедельник Trend Зохра Алимирзоева — директор НИИ гематологии и трансфузиологии им. Б.Эйвазова министерства здравоохранения.

По ее словам, в мире меньше людей с отрицательным резус-фактором крови. “85 процентов людей имеют положительный резус-фактор, а у 15 процентов она с отрицательным резус-фактором. Людей с третьей и четвертой группами крови мало, поэтому мало и тех, у кого отрицательный резус-фактор этих групп” — пояснила она

Алимирзоева добавила, что по качеству кровь отрицательного и положительного резус-фактора одинакова, это имеет значение лишь при переливании крови. «Кровь с отрицательным резус-фактором можно переливать лицам с положительным резус-фактором, однако кровь с положительным резус-фактором нельзя переливать людям с отрицательным резус-фактором», — сказала она.