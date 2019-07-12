В Азербайджане изменена таможенная пошлина на импорт прицепов и полуприцепов

В Азербайджане установлена таможенная пошлина на импорт прицепов и полуприцепов весом свыше 1,6 тонн, других несамоходных транспортных средств и их запчастей, сообщает в пятницу Trend.

В связи с этим Кабмин внес изменение в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин».

Так, до сегодняшнего дня за каждый прицеп и полуприцеп весом свыше 3,5 тонны, другие несамоходные транспортные средства и их запчасти взималась таможенная пошлина за импорт в размере 15 процентов от таможенной стоимости.

Согласно изменению, отныне за каждый прицеп и полуприцеп весом свыше 1,6 тонны, других несамоходных транспортных средств и их запчастей будет применяться таможенная пошлина за импорт в размере 15 процентов от их таможенной стоимости.

| 2019-07-12T11:26:51+00:00 12 июля 2019, 13:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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