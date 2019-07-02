В Азербайджане идут работы по подготовке генпланов городов

Кабинет министров Азербайджана в течение года утвердил генпланы 7 городов.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Самир Нуриев.

Он подчеркнул, что тем самым количество утвержденных генпланов достигло 42.

«В настоящее время генпланы трех городов (Агджабеди, Билясувар, Гёйчай) находятся на стадии согласования. Они будут утверждены в скором времени. Начата подготовка генпланов еще 7 городов (Баку, Дашкясян, Кюрдямир, Саатлы, Сабирабад, Шабран, Тертер). Подготовка генпланов для 9 городов начнется в ближайшие два года», — сказал он.