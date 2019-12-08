В Азербайджане хирурги провели уникальную операцию

Азербайджанские хирурги Рашат Махмудов и Мирджалал Казими, окончившие в свое время турецкие вузы, провели пятилетнему ребенку операцию по коронарному шунтированию и пересадку печени от живого донора

Как сообщил Мирджалал Казими агентству «Анадолу», операция прошла успешно.

«Пациенту был поставлен диагноз «семейная гиперлипидемия». Кроме того, он нуждался в пересадке печени. До начала операции у пациента было закупорено 90 процентов вен, ведущих в сердце, что мешало пересадке печени. Пациент мог умереть во время операции. По итогам консультаций было решено провести две операции за раз, в том числе по пересадке печени. Сначала мы провели коронарное шунтирование, а затем операцию по пересадке печени», — сказал Казими.

По словам хирурга, состояние пациента хорошее, и лечение продолжается дома.

Подобная операция была проведена впервые в мире, отметил Казими.

Махмудов также сообщил об уникальности проведенной операции:

«Эта операция уникальна не только для региона, но и всего мира. Потому что до сих пор не проводились одновременно операция на сердце и трансплантация органа. Этим может гордиться не только азербайджанская медицина, но и все наши преподаватели в Турции. Это успех и Турции», — отметил Махмудов.