В Азербайджане готовится госпрограмма для развития рыболовства

«В Азербайджане и других прикаспийских странах нужно развить аквакультуру и привлечь население к новому виду деятельности – марикультуре. Это сможет предотвратить риск исчерпания биологических ресурсов в Каспийском море, браконьерство, а также привести к сокращению незаконной рыбной ловли и улучшению экологического состояния моря».

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал директор Научно-исследовательского института рыбного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов Мехман Ахундов.

По его словам, пока в Азербайджане производство рыбной продукции и выведение ее на рынок носит спонтанный характер: «Однако имеются пути выхода. Министерство уже начало мероприятия в этой сфере. В настоящее время для развития данной сферы готовится госпрограмма».

«Для развития марикультуры в прикаспийских районах с использованием биотехнологического опыта зарубежных стран можно создать высокопроизводительные рыбные хозяйства», — добавил он.

М.Ахундов подчеркнул, что устойчивое развитие сфер аквакультуры и марикультуры может привести к созданию новых рабочих мест и альтернативных источников дохода в сельских местностях Азербайджана, оказать положительное влияние на социальное положение населения страны, здоровье, решение вопросов продбезопасности.

43 просмотров